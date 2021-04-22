Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (МРЭТ) обнародовало проект постановления о введении нулевой квоты на экспорт семян подсолнечника.

В документе планируется установить экспортные квоты на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года в размере 0 тонн. То есть фактически речь идет о прямом запрете на экспорт.

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В пояснительной записке к проекту указано, что введение временного режима лицензирования и квотирования экспорта семян подсолнечника на уровне "0 тонн" позволит стабилизировать цены на этот продукт в Украине, который сейчас стал дефицитным из-за низких запасов.

Какие запасы семян подсолнечника?

По предварительным данным Госстата, ныне валовой сбор семян подсолнечника прогнозируется на уровне 13,1 миллиона тонн, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. При этом на начало нового маркетингового периода (сентябрь-2020) наличие сырья на перерабатывающих масличных предприятиях составляло лишь 36,9% от прошлогодних объемов.

Почему возник дефицит?

Сейчас спрос на семена подсолнечника перерабатывающими предприятиями масляной области остается высоким. За счет высокой конкуренции как на внутреннем, так и на мировом рынках, цены на семена подсолнечника с начала маркетингового периода выросли более чем в 2,1 раза.

Из-за высокой цены на семена подсолнечника на внешнем рынке объемы экспорта за период сентябрь-март-2020/2021 увеличились против соответствующего периода-2019/2021 в 6,8 раз и составили 183 тысячи тонн.

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