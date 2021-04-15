Украинское правительство хочет ввести квоты на экспорт масла, поскольку это приводит к дефициту и росту цен на внутреннем рынке. Впрочем, объемы лимита пока не определены.

Предыдущий законопроект предусматривал квоту на экспорт подсолнечника и подсолнечного масла в размере 0 тонн. Чиновники хотят обновить постановление и лимитировать экспорт масла, но на какой объем – пока неизвестно.

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Выдача лицензий на экспорт масла подсолнечного будет осуществляться на основании заявки субъекта внешнеэкономической деятельности. Она подается в Минэкономики в течение 15 календарных дней после опубликования на его официальном сайте информации о начале регистрации заявок.

Объем масла подсолнечного, на которую выдана лицензия, для субъекта внешнеэкономической деятельности не может превышать 20% объемов экспорта подсолнечного масла такого субъекта внешнеэкономической деятельности в 2020 году, –говорится в документе.

Исключением могут быть заявители, которые осуществляли в течение 4 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, реализацию на внутреннем рынке фасованного подсолнечного масла в объеме не менее 5 тысяч тонн ежемесячно.

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