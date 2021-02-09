Украинское молоко отличается высоким качеством и большими объемами.

Украина может стать лидером мирового рынка молока. Предпосылками для этого является объем молочной продукции, ее качество и стабильные поставки.

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Если украинские производители и переработчики мобилизуют ресурсы и скооперируются, то смогут воспользоваться возможностями растущего рынка.

Кроме того, Украина имеет более выгодное логистическое расположение по сравнению с конкурентами, главными из которых являются Германия, США и Новая Зеландия.

Вместе с тем, в Украине нет логистической цепочки, которая могла бы конкурировать на глобальном рынке.

Согласно оценкам международных экспертов, для переработчика, который хотел бы выгодно экспортировать свою продукцию, экономически целесообразно иметь один современный завод с мощностью переработки не менее 500 тысяч тонн молока в год. И такого завода в Украине пока не существует. А для производства этих 500 тысяч тонн молока необходимо, если брать за базис американскую модель крупных ферм, 5 современных молочных ферм по 10 тысяч коров каждая с производительностью 10 тонн молока на корову в год, – пояснили эксперты.

Вскоре в Украине появятся новые возможности для выращивания мидий и других гидробионтов, ведь будет разрешено брать в аренду акваторию Черного моря. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Акватории моря можно будет арендовать для выращивания мидий".