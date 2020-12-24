В этом году статистика зафиксировала существенное повышение поставки томатов для украинских рынков.

В течение 2020 году Украина импортировала 77 тысяч тонн томатов на сумму 71 миллион долларов. Это на 22% в объемах и на 74% в денежном эквиваленте больше, чем в прошлом году, сообщает Государственная служба статистики.

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Список крупнейших поставщиков томата в Украину выглядит следующим образом:

Турция – 60,21 тысяч тонн на 53,48 миллиона долларов (74,6%);

Польша – 10,26 тысяч тонн на 20,73 миллиона долларов (15%);

Нидерланды – 2,24 тысячи тонн на 2,83 миллиона долларов (3,9%);

Беларусь – 1,64 тысячи тонн на 1,27 миллиона долларов (1,8%);

Марокко – 535 тонн на 838,26 тысяч долларов (1,2%).

Вместе с тем, украинские фермеры экспортировали 10 тысяч тонн томатов, прибыль составила 4,5 миллиона долларов.