Україна наростила імпорт томатів
Цьогоріч статистика зафіксувала суттєве підвищення постачання томатів для українських ринків.
Впродовж 2020 року Україна імпортувала 77 тисяч тонн томатів на суму 71 мільйон доларів. Це на 22% в об'ємах та на 74% у грошовому еквіваленті більше, ніж минулого року, повідомляє Державна служба статистики.
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Список найбільших постачальників томату в Україну виглядає наступним чином:
- Туреччина – 60,21 тисяч тонн на 53,48 мільйони доларів (74,6%);
- Польща – 10,26 тисяч тонн на 20,73 мільйони доларів (15%);
- Нідерланди – 2,24 тисячі тонн на 2,83 мільйони доларів (3,9%);
- Білорусь – 1,64 тисяч тонн на 1,27 мільйони доларів (1,8%);
- Марокко – 535 тонн на 838,26 тисяч доларів (1,2%).
Разом з тим, українські фермери експортували 10 тисяч тонн томатів, прибуток склав 4,5 мільйона доларів.
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