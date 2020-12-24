Цьогоріч статистика зафіксувала суттєве підвищення постачання томатів для українських ринків.

Впродовж 2020 року Україна імпортувала 77 тисяч тонн томатів на суму 71 мільйон доларів. Це на 22% в об'ємах та на 74% у грошовому еквіваленті більше, ніж минулого року, повідомляє Державна служба статистики.

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Список найбільших постачальників томату в Україну виглядає наступним чином:

Туреччина – 60,21 тисяч тонн на 53,48 мільйони доларів (74,6%);

Польща – 10,26 тисяч тонн на 20,73 мільйони доларів (15%);

Нідерланди – 2,24 тисячі тонн на 2,83 мільйони доларів (3,9%);

Білорусь – 1,64 тисяч тонн на 1,27 мільйони доларів ​​(1,8%);

Марокко – 535 тонн на 838,26 тисяч доларів (1,2%).

Разом з тим, українські фермери експортували 10 тисяч тонн томатів, прибуток склав 4,5 мільйона доларів.