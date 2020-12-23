Украинское правительство не будет инициировать никаких ограничений на продажу зерновых и масличных культур за границу.

Кабинет министров Украины решил не вводить экспортные ограничения на зерновые и масличные культуры, сообщает Украинская зерновая ассоциация.

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Представители профильного министерства заверили, что правительство не будет инициировать никаких ограничений экспорта зерновых и масличных культур.

Итак, аграрии продолжат работать в рамках Меморандума о согласовании позиций на рынке зерна на 2020/21 маркетинговый год, который был заключен между Министерством и профильными ассоциациями. Согласно этому документу, предельный объем на экспорт пшеницы составляет 17,5 миллиона тонн.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, по состоянию на 18 декабря Украина экспортировала 23,8 миллиона тонн зерновых, из них пшеницы –12,2 миллиона тонн, ячменя – 3,7 миллиона тонн, кукурузы – 7,5 миллиона тонн.