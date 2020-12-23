Український уряд не ініціюватиме жодних обмежень на продаж зернових та олійних культур за кордон.

Кабінет міністрів України вирішив не вводити експортні обмеження на зернові та олійні культури, повідомляє Українська зернова асоціація.

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Представники профільного міністерства запевнили, що уряд не ініціюватиме жодних обмежень експорту зернових та олійних культур.

Отже аграрії продовжать працювати в рамках Меморандуму про узгодження позицій на ринку зерна на 2020/21 маркетинговий рік, який був укладений між Міністерством та профільними асоціаціями. Згідно цього документа, граничний обсяг на експорт пшениці складає 17,5 мільйонів тонн.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, станом на 18 грудня Україна експортувала 23,8 мільйони тонн зернових, з них пшениці – 12,2 мільйонів тонн, ячменю – 3,7 мільйонів тонн, кукурудзи – 7,5 мільйонів тонн.