Украина обвалила экспорт баранины
В январе 2021 года экспорт украинской баранины и козлятины составил менее 2% от прошлогоднего показателя за аналогичный период.
Источник:Державна митна служба
В прошлом месяце Украина экспортировала лишь 275 тонн баранины и козлятины. Это на 98,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
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В денежном эквиваленте показатель упал на 97%. В общем январский экспорт составил 1,9 миллиона долларов.
Тройка крупнейших покупателей украинской баранины выглядит так:
- Турция
- Греция
- Гонконг
Вместе с тем сообщается, что с начала 2021 года Украина не покупала баранину и козлятину за рубежом.
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