В январе 2021 года экспорт украинской баранины и козлятины составил менее 2% от прошлогоднего показателя за аналогичный период.

В прошлом месяце Украина экспортировала лишь 275 тонн баранины и козлятины. Это на 98,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Интересно Великобритания получила разрешение поставлять рыбу в Украину

В денежном эквиваленте показатель упал на 97%. В общем январский экспорт составил 1,9 миллиона долларов.

Тройка крупнейших покупателей украинской баранины выглядит так:

Турция

Греция

Гонконг

Вместе с тем сообщается, что с начала 2021 года Украина не покупала баранину и козлятину за рубежом.

Ранее сообщалось, что в этом году экспорт украинской продукции может достичь очень высоких показателей. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинский агроэкспорт-2021 побьет все рекорды".