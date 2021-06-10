Из-за сокращения посевных площадей с одновременным снижением урожайности сахарной свеклы в 2020 году произошло существенное снижение объемов производства и предложения сахара на внутреннем рынке и рост цен. По данным Госстата, с начала 2021 года нехватка запасов на складах составляла около 148 тысяч тонн сахара.

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"На сегодняшний день потенциальный дефицит сахара почти покрыт за счет импортных поставок, – сообщает ассоциация" Украинский клуб аграрного бизнеса "(УКАБ). – В начале 2021 года в страну было ввезено 40 тысяч тонн беспошлинного белого сахара из ЕС в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Также был использован механизм импорта по соответствующим лицензиям сахара-сырца в пределах установленной квоты в 260 тысяч тонн: Украина импортировала 60 тысяч тонн сахара-сырца в мае-2021, который поступил из Бразилии – основного производителя и поставщика сахара из тростника на глобальном рынке . Кроме того, до конца июня ожидается поставка еще одной партии в 27 тысяч тонн сырья".

Теперь эксперты уверены, что ценовых скачков на украинском рынке сахара не будет, поскольку Украина смогла перекрыть дефицит сырья импортом.

"Сахарный" прогноз эксперта

Поступления первых партий сахара-сырца положительно отразилось на внутреннем рынке, ведь сняло все вопросы по возможному дефициту сахара и стабилизации цены, – объясняет генеральный директор УКАБ Роман Сластен. – По состоянию на 1 июня, цены в рознице в среднем составляют 24,9 грн/кг против 25,5 грн/кг в начале мая. Благодаря росту посевных площадей сахарной свеклы и благоприятным погодным условиям, можно рассчитывать на достаточный урожай в этом году, что позволяет ожидать некоторого снижения цен на сентябрь с началом сезона сахароварения.

Эксперт также уверен, что "поддержку ценам внутреннего рынка продолжают оказывать высокие ценовые показатели на международных рынках".

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