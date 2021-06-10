Через скорочення посівних площ з одночасним зниженням врожайності цукрових буряків у 2020 році відбулось суттєве зниження обсягів виробництва і пропозиції цукру на внутрішньому ринку та зростання цін.

За даними Держстату, з початку 2021 року нестача запасів на складах становила близько 148 тисяч тонн цукру.

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"На сьогодні потенційний дефіцит цукру майже покритий за рахунок імпортних постачань, – повідомляє асоціація " Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ). – На початку 2021 року до країни було ввезено 40 тисяч тонн безмитного білого цукру із ЄС в рамках угоди про асоціацію Україна-ЄС. Також був використаний механізм імпорту за відповідними ліцензіями цукру-сирцю в межах встановленої квоти до 260 тисяч тонн: Україна імпортувала 60 тисяч тонн цукру-сирцю у травні 2021 року, який надійшов з Бразилії – основного виробника та постачальника цукру з тростини на глобальному ринку. Крім того, до кінця червня очікується поставка ще однієї партії в 27 тисяч тонн сировини".

Тепер експерти впевнені, що цінових стрибків на українському ринку цукру не буде, оскільки Україна змогла перекрити дефіцит сировини імпортом.

"Цукровий" прогноз експерта

Надходження перших партій цукру-сирцю позитивно відобразилося на внутрішньому ринку, адже зняло всі питання по можливому дефіциту цукру та стабілізації ціни, – пояснює генеральний директор УКАБ Роман Сластьон. – Станом на 1 червня ціни в роздрібі в середньому становлять 24,9 грн/кг проти 25,5 грн/кг на початку травня. Зважаючи на зростання посівних площ цукрових буряків та поточні сприятливі погодні умови, можна розраховувати на достатній врожай цьогоріч, що дозволяє очікувати певного зниження цін на вересень з початком сезону цукроваріння.

Фахівець також упевнений, що "підтримку цінам внутрішнього ринку продовжують надавати високі цінові показники на міжнародних ринках".

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