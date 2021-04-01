Украина расширила список запрещенных товаров из России
Украина пересмотрела и расширила перечень товаров, запрещенных для импорта из России. В дальнейшем там могут появиться новые позиции.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.
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Это был периодический системный обзор товаров, которые целесообразно добавить в перечень. Их круг расширяется согласно анализу рыночной ситуации, – сказал Качка.
Заместитель министра объяснил принцип формирования списка: "С одной стороны, Россия постоянно расширяет круг запрещенных к ввозу товаров, с другой – сами участники рынка также предоставляют аргументы о необходимости запретов... Это системная работа, поэтому можно в дальнейшем ожидать расширения этого списка".
Что попало под запрет?
Кабмин дополнил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями:
- пшеница
- подсолнечное масло
- моющие средства
- бумага
Самый широкий список – относительно бумажных изделий. Туда вошли, в частности, газетная бумага, картон, крафт-бумага и крафт-картон, туалетная бумага, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и тому подобное.
Суммы импорта из России
За второе полугодие 2020 года, по данным Госстата, Россия импортировала в Украину (в долларах):
- моющие средства и чистящие средства, расфасованные для розничной торговли – на 3,5 миллиона
- поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной торговли – на 78,5 тысяч
- масло – на 0,1 тысяч
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