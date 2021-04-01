Украина пересмотрела и расширила перечень товаров, запрещенных для импорта из России. В дальнейшем там могут появиться новые позиции.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Это был периодический системный обзор товаров, которые целесообразно добавить в перечень. Их круг расширяется согласно анализу рыночной ситуации, – сказал Качка.

Заместитель министра объяснил принцип формирования списка: "С одной стороны, Россия постоянно расширяет круг запрещенных к ввозу товаров, с другой – сами участники рынка также предоставляют аргументы о необходимости запретов... Это системная работа, поэтому можно в дальнейшем ожидать расширения этого списка".

Что попало под запрет?

Кабмин дополнил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями:

пшеница

подсолнечное масло

моющие средства

бумага

Самый широкий список – относительно бумажных изделий. Туда вошли, в частности, газетная бумага, картон, крафт-бумага и крафт-картон, туалетная бумага, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и тому подобное.

Суммы импорта из России

За второе полугодие 2020 года, по данным Госстата, Россия импортировала в Украину (в долларах):