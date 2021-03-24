Украина демонстрирует высокие показатели экспорта продукции. Это гарантировало нам место в десятке крупнейших экспортеров мира.

Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции. По некоторым показателям мы лучшие в мире, а над некоторыми еще стоит поработать.

К теме Резкое падение: экспортные цены на украинское масло обвалились

Мы стали лидерами экспорта подсолнечного масла (5,3 миллиарда долларов) и подсолнечного шрота (1,1 миллиарда долларов).

По экспорту рапса (1 миллиард долларов) и проса (29 миллионов долларов) мы на второй строчке мирового рейтинга.

В рейтинге экспортеров кукурузы и ячменя мы находимся на 4 месте, пшеницы – на 5, а в таблице экспортеров сои мы на 7 позиции.

Показатели экспорта пшеницы в этом году значительно снизились. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина существенно сократила экспорт зерновых".