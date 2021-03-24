Украина – в топе экспортеров сельскохозяйственной продукции
Украина демонстрирует высокие показатели экспорта продукции. Это гарантировало нам место в десятке крупнейших экспортеров мира.
Источник:УКАБ
Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции. По некоторым показателям мы лучшие в мире, а над некоторыми еще стоит поработать.
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Мы стали лидерами экспорта подсолнечного масла (5,3 миллиарда долларов) и подсолнечного шрота (1,1 миллиарда долларов).
По экспорту рапса (1 миллиард долларов) и проса (29 миллионов долларов) мы на второй строчке мирового рейтинга.
В рейтинге экспортеров кукурузы и ячменя мы находимся на 4 месте, пшеницы – на 5, а в таблице экспортеров сои мы на 7 позиции.
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