Украина – в топе мировых лидеров производителей малины
17 июля 2021 , 13:10Читати новину українською
Источник:УКАБ
Украине удалось занять высокое место в мировом рейтинге производителей малины. Наши фермеры и садоводы заняли почетное 7 место в таблице.
Украинским фермерам и садоводам удалось ворваться на вершину мирового рейтинга производителей малины.
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Ежегодно в Украине производят 35 тысяч тонн малины. 89% этого показателя приходится на хозяйственное выращивание.
Лидерами в рейтинге на данный момент являются Россия, Мексика и Сербия, Польша и США.
Также сообщается, что Украина значительно сократила экспорт ягоды, то есть потреблять больше малины стали сами украинцы. За рубежом нашу продукцию чаще всего покупают в Польше и Латвии.
Латвийские фермеры пострадали из-за отсутсвия трудовых мигрантов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Латвии из-за ограничений на въезд трудовых мигрантов тонны урожая остались на полях".