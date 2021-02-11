Из-за снижения урожайности пшеницы фермеры предпочитают другие культуры, в частности, кукурузу.

Во всех регионах Украины наблюдается тенденция уменьшения посевных площадей пшеницы, ведь культура снижает урожайность. Об этом сообщила менеджер по развитию в компании Maxigrain Елена Нероба.

К теме Украине прогнозируют аномальную весну: чего ждать фермерам

В Северном регионе площади пшеницы сейчас составляют 24%, но регион все же производит 30% общего урожая пшеницы в стране, поэтому может существенно влиять на цену. Кроме того, средняя урожайность пшеницы в регионе несколько выше средней по стране.

Вместе с тем, средняя урожайность пшеницы в общем снижается.

Урожайность пшеницы в Украине также постепенно снижается. Средняя урожайность пшеницы, которой мы сейчас торгуем, около 3,8 тонн/гектар, –отметила Елена Нероба.

Цена на пшеницу на биржах начала снижаться. О падении цен и их предпосылках читайте в материале Агро 24 "Падение цен на пшеницу: причины".