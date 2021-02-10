В этом году весна отметится очень обильными осадками, а март удивит морозами.

Весна 2021 будет аномальной, сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометео института НАН Вазира Мартазинова.

Интересно Импорт картофеля в Украине за последние два года вырос на фантастические 2500%

В частности, в апреле и мае следует ожидать экстремальных осадков.

Первое серьезное потепление придет в Украину в конце февраля. К сожалению, оно будет не слишком длительным, ведь март будет удивлять морозами и снегом.

Первая половина февраля еще будет очень холодной и снежной, а вот вторая порадует весенним теплом.

Недавно аналитика показала, что озимые культуры в Украине в целом не пострадали от морозов и находились в состоянии зимнего покоя. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Озимые культуры в Украине: в каком они сейчас состоянии".