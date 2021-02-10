Украине прогнозируют аномальную весну: чего ждать фермерам
В этом году весна отметится очень обильными осадками, а март удивит морозами.
Источник:Agronews
Весна 2021 будет аномальной, сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометео института НАН Вазира Мартазинова.
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В частности, в апреле и мае следует ожидать экстремальных осадков.
Первое серьезное потепление придет в Украину в конце февраля. К сожалению, оно будет не слишком длительным, ведь март будет удивлять морозами и снегом.
Первая половина февраля еще будет очень холодной и снежной, а вот вторая порадует весенним теплом.
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