За прошедшую неделю Украина отгрузила более 300 тысяч тонн пшеницы.

На прошлой неделе трейдеры зафиксировали ускорение темпов экспорта украинской пшеницы. За прошедшую неделю было экспортировано более 300 тысяч тонн зерна.

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Всего в текущем сезоне экспорт достигает 13,6 миллиона тонн. Нынешний показатель уступает прошлогоднему на 17%.

Украина готова отгрузить еще 4 миллиона тонн пшеницы, но найти покупателя будет нелегко.

После введения пошлины на российскую пшеницу стоимость фрахта выросла вдвое, что резко снизило конкурентоспособность черноморской пшеницы по сравнению с европейской, – пояснили аналитики.

Ранее сообщалось, что снижение цены на пшеницу может спровоцировать снижение цен на большое количество продуктов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Когда ожидать удешевления продуктов".