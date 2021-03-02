Украина ускорила экспорт пшеницы
За прошедшую неделю Украина отгрузила более 300 тысяч тонн пшеницы.
Источник:GrainTrade
На прошлой неделе трейдеры зафиксировали ускорение темпов экспорта украинской пшеницы. За прошедшую неделю было экспортировано более 300 тысяч тонн зерна.
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Всего в текущем сезоне экспорт достигает 13,6 миллиона тонн. Нынешний показатель уступает прошлогоднему на 17%.
Украина готова отгрузить еще 4 миллиона тонн пшеницы, но найти покупателя будет нелегко.
После введения пошлины на российскую пшеницу стоимость фрахта выросла вдвое, что резко снизило конкурентоспособность черноморской пшеницы по сравнению с европейской, – пояснили аналитики.
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