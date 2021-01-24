За підсумками 2019/2020 маркетингового року Україна стала другою у світі за обсягом експорту зернових.

По окремим культурам досягення України такі: 2 місце у світі за обсягом поставок ячменю, 4 – по кукурудзі, 5 – по пшениці. Найбільшим експортером зернових за рік уже традиційно стали США, повідомляє Мінекономіки України.

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Окремо за 2020 рік урожай зернових і зернобобових в Україні склав 65,4 мільйона тонн. Це високий показник, але помітно нижчий,ніж у попередні роки: в 2019-му – 75,1 мільйона тонн, у 2018-му – 70,1 мільйона тонн.

Урожай зернових-2020 в Україні