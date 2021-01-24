Україна поступилася лише США в експорті зернових
За підсумками 2019/2020 маркетингового року Україна стала другою у світі за обсягом експорту зернових.
По окремим культурам досягення України такі: 2 місце у світі за обсягом поставок ячменю, 4 – по кукурудзі, 5 – по пшениці. Найбільшим експортером зернових за рік уже традиційно стали США, повідомляє Мінекономіки України.
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Окремо за 2020 рік урожай зернових і зернобобових в Україні склав 65,4 мільйона тонн. Це високий показник, але помітно нижчий,ніж у попередні роки: в 2019-му – 75,1 мільйона тонн, у 2018-му – 70,1 мільйона тонн.
Урожай зернових-2020 в Україні
- пшениця – 25,1 млн тонн з площі 6,6 млн га
- ячмінь – 7,8 млн тонн з площі 2,4 млн га
- горох – 516,2 тисяч тонн з площі 237,7 тисяч га
- кукурудза – 29,8 млн тонн з площі 5,3 млн га
- гречка – 106,5 тисяч тонн з площі 78,5 тисяч га
- просо – 244 тисяч тонн з площі 150,4 тисяч га
- цукрові буряки – 9,2 млн тонн з площі 216 тисяч га
- соняшник – 13,1 млн тонн з площі 6,4 млн га
- соя – 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га
- ріпак – 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га
Джерело: 24 канал
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