Украина увеличила импорт масла из Беларуси
Из-за подорожания масла в мире единственным выгодным импортером этого продукта для Украины является Беларусь.
Источник:Інфагро
Сейчас масло подорожало во всем мире, поэтому выгодных вариантов импорта в случае возникновения дефицита кроме Беларуси нет.
Интересно Рост цен: какие продукты станут лидерами подорожания
В прошлом месяце импорт масла в Украину вырос до 450 тонн исключительно благодаря поставкам из Беларуси. А вот завозить масло из Европы почти нет смысла.
В январе 54% всего импорта масла осуществлено из Беларуси, 18% из Нидерландов, 16% из Германии. Доли других стран в этой нише не превышали 5%.
Экспорт масла немного сократился, но он до сих пор значителен. В январе из Украины вывезли около 700 тонн этого продукта.
Растет и себестоимость производства спредов, из-за чего приходится уменьшать выпуск и экспорт данного товара. В ближайшие месяцы на рост внешних продаж особенно рассчитывать не стоит.
Поделиться новостью