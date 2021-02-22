Из-за подорожания масла в мире единственным выгодным импортером этого продукта для Украины является Беларусь.

Сейчас масло подорожало во всем мире, поэтому выгодных вариантов импорта в случае возникновения дефицита кроме Беларуси нет.

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В прошлом месяце импорт масла в Украину вырос до 450 тонн исключительно благодаря поставкам из Беларуси. А вот завозить масло из Европы почти нет смысла.

В январе 54% всего импорта масла осуществлено из Беларуси, 18% из Нидерландов, 16% из Германии. Доли других стран в этой нише не превышали 5%.

Экспорт масла немного сократился, но он до сих пор значителен. В январе из Украины вывезли около 700 тонн этого продукта.

Растет и себестоимость производства спредов, из-за чего приходится уменьшать выпуск и экспорт данного товара. В ближайшие месяцы на рост внешних продаж особенно рассчитывать не стоит.

Ранее сообщалось, что несмотря на рост цены на сахар во всем мире украинская продукция является самой дорогой. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинский сахар – самый дорогой в мире".