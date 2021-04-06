Низкая цена на внутри страны провоцирует фермеров искать сбыт на внешнем рынке. У них достаточно качественной продукции, чтобы заинтересовать покупателей.

Украинские трейдеры активизировали экспортные отгрузки лука в Беларусь. Все больше украинской продукии отправляется на другие рынки.

Интересно Украина экспортирует почти все свое подсолнечное масло

Причиной стал рост предложения лука экспортного качества на рынке Украины. Многие аграрии в стране усомнились в перспективе роста цены на продукцию до окончания сезона. В то же время на рынке Беларуси цены на репчатый лук в марте существенно повысились, что сделало экспорт еще более привлекательным.

По данным ценового мониторинга, средняя оптовая цена на лук в Беларуси на прошлой неделе приближалась к 27 центам США за килограмм, а в Украине составляла 11-12 центов США за килограмм.

Украинские ученые выяснили, какой сорт яблок лучше выдерживает засуху. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Самый стойкий к засухе сорт яблок: вердикт ученых".