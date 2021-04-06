Низька ціна на всередині країни провокує фермерів шукати збут на зовнішньому ринку. В них є достатньо якісної продукції, щоб зацікавити покупців.

Українські трейдери активізували експортні відвантаження цибулі до Білорусі. Все більше української продукії вирушає на інші ринки.

Цікаво Україна експортує майже всю свою соняшникову олію

Причиною стало зростання пропозиції цибулі експортної якості на ринку України. Багато аграріїв в країні засумнівалися в перспективі зростання ціни на продукцію до закінчення сезону. У той же час на ринку Білорусі ціни на ріпчасту цибулю в березні істотно підвищилися, що зробило експорт ще більш привабливим.

За даними цінового моніторингу, середня оптова ціна на цибулю в Білорусі минулого тижня наближалася до 27 центів США за кілограм, а в Україні становила 11-12 центів США за кілограм.

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