Аграриев призывают обработать растения инсектицидами, чтобы урожаю ничего не угрожало. Вместе с тем подчеркивается необходимость использования препаратов, которые есть в "Перечне пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине".
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Препараты помогут защитить посевы зерновых колосовых культур также от злаковых тлей, злаковых блошек, злаковых мух, цикадок.
Цветоед начинает атаковать и озимый рапс, а со временем растение окажется под угрозой других вредителей.