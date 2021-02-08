8 февраля в формате онлайн начала работу 47-я сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Украинскую делегацию возглавил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка. Впервые наша страна принимает участие в заседании КВПБ в официальном статусе. Соответствующее объявление о предоставлении Украине членства, было провозглашено во время торжественной части мероприятия.

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Заседания будут идти в течение четырех дней под общей темой "Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание". В рамках мероприятия участникам будет представлен отчет группы экспертов по созданию глобальной концепции продовольственной безопасности и питания до 2030 года.

Украина работает на мировом продовольственном рынке прозрачно и прогнозируемо и может присоединиться к формированию и хранению мировых продовольственных запасов. Следует отметить, что Украина не вводила ограничений на экспорт основных продуктов во время пандемии COVID-19 и подчеркивает необходимость упрощения процедур международной торговли и предотвращения создания новых торговых барьеров, – прокомментировал Тарас Качка.

Что такое Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН?

КВПБ был основан в 1974 году. Его секретариат расположен в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме. В Комитете обсуждаются вопросы продовольственной безопасности и питания на глобальном уровне. Комитет разрабатывает указания и рекомендации, которые могут стать руководством к действиям для стран в их работе по обеспечению продовольственной безопасности и питания.

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