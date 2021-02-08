8 лютого у форматі онлайн почала роботу 47-ма сесія Комітету зі всесвітньої продовольчої безпеки (КВПБ) продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Українську делегацію очолив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка. Вперше наша країна бере участь у засіданні КВПБ в офіційному статусі. Відповідне оголошення про надання Україні членства, було проголошено під час загальної урочистої частини заходу.

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Засідання триватимуть протягом чотирьох днів під загальною темою "Новий погляд на продовольчу безпеку та харчування". В рамках заходу учасникам буде представлено звіт групи експертів щодо створення глобальної концепції продовольчої безпеки та харчування до 2030 року.

Україна працює на світовому продовольчому ринку прозоро та прогнозовано і може долучитися до формування та зберігання світових продовольчих запасів. Слід зазначити, що Україна не вводила обмежень на експорт основних продуктів під час пандемії COVID-19 та наголошує на необхідності спрощення процедур міжнародної торгівлі і запобігання створенню нових торговельних бар’єрів, – прокоментував Тарас Качка.

Що таке Комітет зі всесвітньої продовольчої безпеки ООН?

КВПБ був заснований у 1974 році. Його секретаріат розміщений у штаб-квартирі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у Римі. У Комітеті обговорюються питання продовольчої безпеки та харчування на глобальному рівні. Комітет розробляє вказівки та рекомендації, які можуть ставати керівництвом до дій для країн в їхній роботі із забезпечення продовольчої безпеки і харчування.

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