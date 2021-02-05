Украина, несмотря на экономический кризис и проблемы из-за пандемии коронавируса, остается одной из ведущих аграрных стран мира.

Источник: Голос

Так считает вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины, академик НААН, профессор Ануш Балян.

Обратите внимание! Украина потеряла миллионы тонн зерна из-за погоды

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2019/2020 маркетинговом году Украина заняла второе место в мире по объему экспорта зерновых культур, в частности, пшеницы, ячменя и кукурузы, – сказала Ануш Балян в интервью "Голосу". – На первом месте – США, на третьем – Канада. Поэтому наше государство остается ключевым игроком на международном рынке зерна и одним из гарантов продовольственной безопасности не только Украины, но и мира. Это не может не радовать.

И это при том, что в 2020 году Украина понесла существенные потери в урожае из-за неблагоприятных погодных условий. Вице-президент НААН назвала для сравнения такие статистические данные сбора зерновых в Украине по годам:

2018 – 70,1 миллиона тонн

2019 – 75,1 миллиона тонн

2020 – 65,5 миллиона тонн

Мы также имеем значительный экспортный потенциал в других статьях, объемы поставок которых на мировые рынки растут, – акцентирует внимание Балян. – Это экспорт яиц, меда, ягод, орехов, даже экзотических групп, как слизни, для европейского и других мощных рынков, где потребитель предпочитает качественные органические продукты.

Однако, в первую очередь, Украина должна быть готова к наращиванию экспорта именно зерновых, резюмирует экспертка. Именно поэтому государство должно предоставить аграриям современный научный инструмент.

Аграрное будущее

Экономисты и футурологи составляют модели, как будет развиваться наша цивилизация уже в ближайшее время анализируют, какие проблемы могут возникнуть перед человечеством. В частности – в сельском хозяйстве. Об этом говорится в статье Агро24 "Новая аграрная революция: как прокормить население Земли".