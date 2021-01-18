В течение новогодних праздников не удалось реализовать всю импортируемую продукцию, в результате чего цены демонстрируют падение.

На новогодние праздники покупатели не демонстрировали большой спрос на томаты, в результате чего на складах украинских оптовых компаний наблюдается избыток, сообщает EastFruit.

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Особенно стремительно подешевели помидоры, привезенные из Турции. Продукция с каждым днем ​​теряет свою привлекательность, поэтому импортеры пытаются сбыть как можно больше товара с помощью низких цен.

На сегодня турецкий томат в Украине предлагается по 25-30 гривен/килограмм, что в среднем на 20% дешевле, чем в предновогодний период.

Увеличение предложения импортных томатов на украинском рынке также связывают и с ограничением на ввоз турецкой плодоовощной продукции в Россию. Турецкие компании вынуждены переориентировать свои поставки на другие рынки, в том числе и украинский, где в результате возник избыток предложения тепличного томата.

Как писал Агро24, торговым сетям не хватает украинских ягод.