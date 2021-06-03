Урожай жимолости в этом году будет хорошим. Как уверяют производители, неблагоприятные погодные условия никоим образом не повлияли на объем будущего урожая ягод.

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Первые ягоды в нынешнем сезоне уже смогли продать производители в Харьковской области, которые сделали пробное предложение из самых разных сортов. На первую ягоду озвучивалась на уровне 150 гривен за килограмм – так же, как в прошлом году.

Ягода на кустах уже достигла необходимого размера, и нужно лишь несколько солнечных дней, чтобы ускорить ее созревание. По отношению к потерям ягод в результате перезимовок и прохладной весны, то у нас они не были зафиксированы, – рассказал Михаил Слесарчук с "Экогаличпродукт".

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