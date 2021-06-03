Урожай жимолості цього року буде хорошим. Як запевняють виробники, несприятливі погодні умови жодним чином не вплинули на об’єм майбутнього урожаю ягід.

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Перші ягоди в нинішньому сезоні вже змогли продати виробники в Харківській області, які зробили пробну пропозицію з найрізноманітніших сортів. Ціна на першу ягоду озвучувалась на рівні 150 гривень за кілограм – так само, як минулого року.

Ягода на кущах вже досягла необхідного розміру, і потрібно лише кілька сонячних днів щоб прискорити її дозрівання. По відношенню до втрат ягід в результаті перезимовок і прохолодної весни, то у нас вони не були зафіксовані, – розповів Михаїл Слесарчук з "Екогаличпродукт".

Вже незабаром в Україні запрацює ринок землі. Як власникам ділянок треба підготуватися – читайте у матеріалі Агро 24 "Відкриття ринку землі: що треба зробити власникам ділянок напередодні".