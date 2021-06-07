В Украине растет производство шампиньонов

Шампиньоны набирают на украинском рынке все большую популярность. В 2020 году производство грибов выросло на 20% до 19 тысяч тонн.

Шампиньон – самый культивируемый гриб не только в Украине, но и в мире. Грибы являются привычным для украинцев продуктом, однако потребление лесных грибов постепенно замещается промышленно выращенными.

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Украинцы выращивают шамниньйоны для внутреннего рынка, доля экспорта максимум составляет до 8% общего производства. Основными покупателями украинских шампиньонов стали Молдова и Беларусь.

Также сообщается, что в прошлом году экспорт шампиньонов упал до 0,2 тысяч тонн, что в 5 раз меньше показателя предыдущего года.

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