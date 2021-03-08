Запаси гречки в Україні у порівнянні з минулим роком скоротилися на п'яту частину.

В Україні у 2020/21 маркетинговому році запаси гречки стрімко скоротилися. Показник зменшився на 20% у порівнянні з 2020 роком та на 40% проти 2019 роком.

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Станом на 1 січня 2021 року запаси гречки на підприємствах, які займаються зберіганням і переробкою, впали до трирічного мінімуму – 13,8 тисяч тонн. У поточному сезоні 2020/21 року ціни пропозицій зерна гречки досягають 21 тисяч гривень/тонну, що на 45% перевищує значення минулого року.

Слід додати, що на думку однієї з великих торгових мереж в Україні, ціни на гречану крупу виросли через дефіцит товару і економічні труднощі.

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