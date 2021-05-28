В Украине снизились запасы овощей: как это повлияет на цену

Для овощей с борщевого набора май является самым непредсказуемым месяцем. Качество овощей теряется, а спрогнозировать, хватит ли их до нового урожая, довольно сложно.

Эксперты надеются, что в этом году Украине удастся плавно перейти с продукции старого урожая на новую.

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Сейчас начали снижаться запасы моркови и свеклы, даже чувствуется небольшой дефицит. Если в большинстве хозяйств эти продукты закончатся, то в течение 2 недель до нового урожая цена на них возрастет.

Запасов лука тоже много, поэтому в этом сегменте рынка изменений не предвидится. Запасов картофеля тоже достаточно, а на рынок начала выходить молодая продукция. С капустой ситуация аналогичная – запасы еще есть, но дефицит может возникнуть летом, когда не будет свежей продукции и иссякнут старые остатки.

Утренний кофе можно заменить напитком из одуванчика. Больше об этом читайте в материале Агро 24