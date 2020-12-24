В этом году запасы пшеницы, подсолнечника и других продуктов уступают прошлогодним показателям.

По состоянию на 1 декабря 2019 в украинских хранилищах было 30 миллионов тонн зерновых, зернобобовых культур и семян подсолнечника. В этом году показатель составляет 23,14 миллионов тонн, сообщает Государственная служба статистики.

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Запасы пшеницы сократились на 16% – до 6,81 миллиона тонн. Из них 1,68 миллиона тонн – на предприятиях, осуществляющих переработку и хранение, а остальное – запасы сельхозпроизводителей.

Запасы зерна на кукурузу тоже уменьшились – с 19,19 до 14,1 миллионов тонн. У агропроизводителей запасы кукурузы на зерно составили 8,16 миллионов тонн, а на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой – 5,92 миллионов тонн.

Запасы ячменя снизились на 37% и составили 1,35 миллиона тонн. А вот запасы ржи выросли в два раза и составили 212 тысяч тонн. Запасы подсолнечника упали на 19% – до 6,49 миллионов тонн.