По состоянию на 23 апреля в продажу поступили первые небольшие партии клубники. Производители южных областей Украины предлагали ягоду в среднем по 7 долларов за килограмм. В прошлом году цена на старте сезона была такая же.

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Причиной задержки сезона клубники стала необычно холодная первая половина весны в текущем году.

Если динамика прошлого года сохранится, то уже через три недели цена на клубнику опустится ниже 3 долларов за килограмм. Впрочем, свои коррективы может вносить погода, поэтому очень многое будет зависеть именно от нее.

Украине не хватает собственных свежих овощей. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина продолжает наращивать импорт свежих овощей".