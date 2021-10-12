В первом полугодии 2021 импорт конитерських изделий вырос на целых 300%. А вот производство украинской продукции упало на 26%.

Интересно Информаторы и помощники: 5 полезных ресурсов для аграриев

Причиной такого явления является стремительное подорожание сахара. В Украине его цена пока является самой высокой в ЕС, что создает очень большие преимущества для импортных товаров.

Производители кондитерских изделий подозревают, что владельцы сахарных заводов "придерживают" продукцию специально, ожидая роста цены.

Подорожание "кондитерки" уже почувствовали на себе потребители – стоимость товара уже выросла на 15 – 20%, и, согласно прогнозам, продолжит рост.

Производители сахара заявляют о возможном кризисе и просят у правительства о помощи. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Сахарники просят у правительства дотации: о какой сумме идет речь".