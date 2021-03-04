Українські молочні продукти експортуватимуть в Японію
"Молочка" з України знову отримала доступ до японського ринку.
Джерело:Фейсбук Сергія Корсунського
Українське молоко та молочна продукція знову експортуватимуться до Японії.
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Відповідний сертифікат було отримано у вівторок, 2 березня. За словами Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії Сергія Корсунського, ця новина викликала неабиякий ажіотаж у японських споживачів.
Простий твіт про те, що Україна відтепер може постачати молочку викликав великий інтерес у багатьох японських дописувачів – ледь не ейфорію. Усі відгуки про нашу продукцію надзвичайно позитивні, – написав він.
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