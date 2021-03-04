"Молочка" з України знову отримала доступ до японського ринку.

Українське молоко та молочна продукція знову експортуватимуться до Японії.

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Відповідний сертифікат було отримано у вівторок, 2 березня. За словами Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії Сергія Корсунського, ця новина викликала неабиякий ажіотаж у японських споживачів.

Простий твіт про те, що Україна відтепер може постачати молочку викликав великий інтерес у багатьох японських дописувачів – ледь не ейфорію. Усі відгуки про нашу продукцію надзвичайно позитивні, – написав він.

Раніше повідомлялося про те, що українцям не варто найближчим часом розраховувати на зниження цін на молоко. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Зниження цін на молоко відбудеться не скоро: причини".