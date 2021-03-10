Украина получила от правительства Японии ветеринарный сертификат для экспорта сырого молока и молочных продуктов. Отныне эти украинские изделия можно поставлять на японский рынок.

Украина продолжает работать в направлении расширения сотрудничества с международными партнерами, – говорит председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая. – Это очень хорошая новость для украинских производителей, заинтересованных в экспорте сырого молока и молочных продуктов: открылся рынок одного из крупнейших стратегических партнеров для украинского экспорта пищевых продуктов – Японии.

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Новый ветеринарный сертификат уже доступен на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины".

Сейчас Госпродпотребслужба сотрудничает с международными партнерами для расширения сбыта в 30 стран по различным товарным позициям, среди которых – продукция птицеводства, живая большая и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль , лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Украина – ЕС

По данным Института аграрной экономики, торговый оборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Евросоюзом в 2020 году составил 10,2 миллиарда долларов. Подробнее об этом читайте в материале Агро24.

Нетипичный импорт

В прошом году Украина активно покупала за границей некоторые нетипичные для нашего рынка аграрные товары. Об этом читайте в новостях Агро24: