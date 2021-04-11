Нынешние первые тепличные томаты уже доступны для покупателей. Овощ поступил на рынки на этой неделе.

На текущей неделе на украинский рынок поступили первые партии тепличного томата из местных комбинатов.

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Сегодня предложение местного томата на рынке весьма ограничено, поскольку только единичные комбинаты приступили к сбору данной продукции. Первые крупные партии комбинаты смогут отгружать не раньше, чем в середине текущего месяца.

Сейчас украинский тепличный томат стоит 50-65 гривен/килограмм. Главным конкурентом является турецкий импортированный томат, что стоит 23-35 гривен/килограмм.

Падение цены украинской пшеницы продолжается. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Падение цены на пшеницу достигло рекорда".