На украинских рынках появились первые тепличные томаты
Нынешние первые тепличные томаты уже доступны для покупателей. Овощ поступил на рынки на этой неделе.
Источник:АПК-Інформ
На текущей неделе на украинский рынок поступили первые партии тепличного томата из местных комбинатов.
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Сегодня предложение местного томата на рынке весьма ограничено, поскольку только единичные комбинаты приступили к сбору данной продукции. Первые крупные партии комбинаты смогут отгружать не раньше, чем в середине текущего месяца.
Сейчас украинский тепличный томат стоит 50-65 гривен/килограмм. Главным конкурентом является турецкий импортированный томат, что стоит 23-35 гривен/килограмм.
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