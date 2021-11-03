Украинский лук бьет мировые рекорды

Экспортная цена на лук в Украине уже несколько сезонов держится на рекордно низком уровне. При этом объемы экспорта овоща стабильно растут.

В течение сезона-2020/2021 цена на лук в Украине держалась на уровне 0,09 долларов за килограмм – это был самый низкий показатель в мире. А средняя экспортная цена овоща в 2020 году была самой низкой за последние четыре года.

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В то же время, по данным Государственной таможенной службы, Украина существенно нарастила объемы и расширила географию экспорта репчатого лука. В сезоне-2020/2021 отечественные производители поставили за границу более 34,1 тысячи тонн продукции на сумму 6,5 миллиона долларов. Это самый большой объем экспорта за последние восемь сезонов.

Куда Украина экспортировала лук?

Более половины всего лука Украина отправила в Евросоюз (основные объемы в Румынию – более 40% всего экспорта). Приблизительно по 18% овощей были поставлены на Ближний Восток и в страны СНГ.

В экспорте луковичных овощей Украина занимает 37-е место. Крупнейшими нашими покупателями стали страны ЕС (48%), Ирак (14,4%), Турция и Бангладеш (по 9,3%).

Производство луковичных овощей

В 2020 году отечественные аграрии произвели 127 тысяч тонн луковичных овощей, в частности: лука – 103,4 и чеснока – 21,2.

Общее производство лука в 2020 году по сравнению с 2019-м снизилось на 15%. Также наблюдается тенденция к сокращению посевных площадей выращивания лука.

Еще один интересный факт: 82% производителей лука – это население и всего 18% – промышленное производство.