Украинский мед продолжает завоевывать мир

Производители меда и продуктов пчеловодства из Украины теперь имеют возможность экспортировать продукцию в Катар.

Неделю назад была обнародована статистика ITC TradeMap об экспорте меда в мире. По данным этой организации, украинские производители существенно увеличили объемы своих поставок, и Украина вышла на 2 место среди крупнейших мировых экспортеров меда.

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Процесс расширения медовой географии для Украины продолжается – отныне отечественная продукция поедет еще и в Катар. Соответствующий сертификат об экспорте согласовали компетентные органы двух стран, в частности, МИД и Госпродпотребслужба Украины.

Комментарий МИД

Катарский сертификат создает новые экономические возможности для украинских компаний, в частности, для нашего мощного продовольственного экспорта. Мед в Катар, мясо и яйца в Японию, молочные продукты в Турцию, мелкий рогатый скот в Кувейт – это перечень новых возможностей, которые украинские дипломаты в сотрудничестве с Госпродпотребслужбой открыли для украинского агропромышленного комплекса только за последние несколько месяцев. Мы продолжим двигаться такими темпами, – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Реакция Госпродпотребслужбы

"Украинский мед известен повсюду. Мы занимаем второе место в мире как экспортеры этого вкусного и полезного продукта. При этом наши производители улучшают свои позиции. Для того, чтобы сделать их еще более конкурентоспособными и сильными, мы продолжаем открывать новые рынки", – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.