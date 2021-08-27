Украинский производитель будет выпускать чипсы на любой вкус

Известная украинская компания hiSnack планирует существенно расширить линейку своих фруктовых и овощных чипсов.

Уже в ближайшее время hiSnack готовится перерабатывать персики, сливы, дыни и арбузы. Об этом сообщил основатель компании Александр Янов в комментарии журналу "Садоводство по-украински".

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В супермаркете, где продается наша продукция, постоянно требуют: давайте что-то новое и новое, – говорит Янов. – Поэтому мы мониторим рынки. Моя знакомая – известный шеф-повар – недавно вернулась из Америки и привезла очень хорошие идеи, что можно делать. Мы сейчас изучаем переработку овощей.

Что уже выпускает и что планирует hiSnack

В компании hiSnack уже есть линейка чипсов – тыква, свекла, помидор, батат, морковь. Вскоре эти продукты появятся в новом варианте – со специями. Плюс – в разработке чипсы из сушеной цветной капусты и брокколи. Но перед тем, как новинки попадут в линейку, в течение 2 – 3 месяцев будет проходить тестирование.

Ставка на микс

hiSnack уже запустила на поток яблочные, кокосовые, ананасовые и апельсиновые чипсы. Большую ставку производитель делает на миксованные продукты.

У нас ограниченное место на полке, и мы должны были выставлять то, что лучше продается, поэтому постоянно меняли ассортимент, – признается Янов.

Проанализировав продажи, hiSnack определилась с набором миксов, которые продаются наилучше:

тропический (все экзотические фрукты)

локальный (сливы, персики, груши, дыни, арбузы)

Хорошим спросом также пользуются смеси с орехами, фруктами и овощами – такие, например, как, казалось бы, мало сочетаемые соленые орешки с помидорами.

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