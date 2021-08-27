Вже найближчим часом hiSnack готується переробляти персики, сливи, дині та кавуни. Про це повідомив засновник компанії Олександр Янов у коментарі журналу "Садівництву по-українськи".

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У супермаркеті, де продається наша продукція, постійно вимагають: давайте щось нове й нове, – каже Янов. – Тому ми моніторимо ринки. Моя знайома – відомий шеф-кухар – нещодавно повернулась із Америки та привезла дуже гарні ідеї, що можна робити. Ми зараз опановуємо переробку овочів.

Що вже випускає і що планує hiSnack

У компанії hiSnack вже є лінійка чипсів – гарбуз, буряк, помідор, батат, морква. Незабаром ці продукти з'являться у новому варіанті – зі спеціями. Плюс у розробці чипси із сушеної кольорової капусти і броколі. Але перед тим, як новинки потраплять у випускову лінійку, протягом 2 – 3 місяців триватимуть тестування.

Ставка на мікс

hiSnack уже запустила на потік яблучні, кокосові, ананасові та апельсинові чипси. Велику ставку виробник робить на міксовані продукти.

У нас обмежене місце на полиці, і ми повинні були виставляти те, що краще продається, тому постійно змінювали асортимент, – зізнається Янов.

Проаналізувавши продажі, hiSnack визначилася з набором міксів, які продаються найкраще:

тропічний (всі екзотичні фрукти)

локальний (сливи, персики, груші, дині, кавуни)

Гарним попитом також користуються суміші з горіхами, фруктами та овочами – такі, наприклад, як, здавалося б, мало поєднувані солоні горішки з помідорами.

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