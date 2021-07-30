Фомоз приводит к большим потерям урожая. Например, в 1970-х годах австралийские фермеры почти прекратили выращивание рапса, ведь патоген уничтожал до 100% посевов. Подобное явление наблюдали и фермеры из США, Великобритании и Канады. Потери последних в 1990-х оценили в более чем 30 миллионов долларов. Именно поэтому сильная восприимчивость рапса к грибку останавливала его распространение в мире.

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Но болезнь – не приговор, с ней можно бороться.

Тарас Костина, руководитель направления маркетинга семян подразделения BASF Agricultural Solutions, дает советы, как предотвратить болезнь или уменьшить ее влияние, когда стали заметны первые проявления фомоза.



Тарас Костина

Соблюдение севооборота

Рапс лучше всего высевать раз в 4-5 лет на одном поле, меняя крестоцветные и другие культуры. Потому что разные виды капусты и горчицы также чрезвычайно уязвимы к фомозу и даже перезимовав, грунт может передать болезнь своим "преемникам".

Сам по себе возбудитель болезни – довольно слабый патоген. Но наибольшую угрозу несут споры, которые сохраняют свою жизнеспособность в остатках растений или в почве в течение 4-7 лет. Именно поэтому специалисты советуют менять культуры на одном поле каждый год.

Чтобы избежать активного развития болезни в благоприятной для нее культуре, эффективно высевать рапс после гороха или других бобовых культур. После рапса поле лучше всего засеять зерновыми. При такой последовательности посевов почва насытится питательными веществами от каждой культуры и самое главное – получит возможность к увеличению количества урожая.

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Уничтожение остатков растений после сбора урожая

Подготовка почвы перед посевом – один из важнейших этапов. Ведь многие патогены могут сохраняться в земле от 2 до 14 лет. Поэтому важно их локализовать еще до начала посевов.

Раньше, чтобы предотвратить болезни, аграрии прибегали к выжиганию стерни. От такой практики следует отказаться, ведь она уничтожает плодородный слой земли, что делает ее мало эффективной, а иногда даже опасной. Дисковая обработка стерни с последующей глубокой вспашкой эффективнее помогает сохранить посевы от болезней.

Использование здорового посевного материала, устойчивого к фомозу



Выращивание рапса стало возможным благодаря гену Rlm 7

Устойчивость к болезням – одно из главных направлений работы современных селекционеров. Например, гибриды ИНВ1030, ИНВ1188, ИНВ1166 КЛ, ИНВ1177 КЛ, ИНВ1024 и ИНВ1165 являются не только высокоурожайными, но и имеют ген Rlm 7, который обеспечивает им высокую устойчивость к фомозу.

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В общем, резистентные к грибкам и другим возбудителям болезней гены начали вводиться в сорта рапса еще в 1980-х годах. Однако, патоген Leptosphaeria maculans с появлением новых резистентных генов и сам начал мутировать, образуя новые расы. Только через 20 лет, в начале "нулевых" ученые открыли потенциал гена Rlm 7. Он едва ли не единственный способен противостоять возбудителям. С тех пор Rlm 7 начали вводить в гибриды рапса по всему миру, где есть большие площади этой культуры. Именно благодаря этому гену выращивание рапса стало возможным.

Борьба с сорняками

Грибки и другие патогены поражают и сорняки. Поэтому эти растения могут быть источником распространения инфекции. В случае с посевами рапса, самое главное контролировать сорняки из семейства капустных. При первых проявлениях прорастания и развития, следует немедленно уничтожать падалицу – чтобы споры не зимовали и не восстановились весной.

Еще один эффективный способ: сочетание материала с гербицидной защитой – например, выращивание рапса по технологии Clearfield®. Сочетание гибридов Элмер КЛ, ИНВ1177 КЛ или ИНВ1166 КЛ с гербицидом Нопасаран®, в составе которого есть комбинация действующих веществ – имазамокс и метазахлор, гарантирует эффективную борьбу с крестоцветными и злаковыми сорняками. Контроль происходит как тех сорняков, которые уже проросли, так и дополнительно создается почвенный гербицидный экран. Он работает на перспективу и предупреждает прорастание других сорняков, которые могут появиться позже.

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Сжиженные посевы



За несколько лет потребление рапса будет превышать его производство

В сжиженных посевах стебель рапса, как правило, толще, то есть, имеет больше места для роста. Именно поэтому и болезнь может менее интенсивно развиваться. В отличие от растений, у которых стебли тонкие. Ведь повышенная влажность и высокая температура воздуха создают условия, когда растению трудно противостоять возбудителям.

Кроме того, загущенные посевы во время вегетации рапса приводят к полеганию растений. А уже поврежденные растения становятся более восприимчивыми к развитию болезни. Именно поэтому украинские ученые разработали рекомендуемую норму высева семян – не больше 350-550 всхожих семян на гектар.

Обработка фунгицидами

Лучшим вариантом для предотвращения развития болезни является препарат Карамба® Турбо на основе мепикватхлорида и метконазола. Последний блокирует биосинтез эргостерола у грибков. Стоит понимать, что это важный структурный компонент многих грибных клеточных мембран. В таком случае клетки патогена со временем разрушаются. Сочетание этих действующих веществ обеспечивают системную и длительную защиту – до 6 недель.

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На озимом рапсе для предупреждения фомоза достаточно будет двух обработок: осенью и весной после возобновления вегетации. Осенняя обработка преимущественно у 2-4 или 4-6 листьев помогает растениям перезимовать без потерь и болезней. Ведь под снегом и весной во время таяния снежного покрова грибковые патогены развиваются особенно активно. На яром рапсе применяют одну обработку, когда растение достигает 20-30 сантиметров в росте.

Осенняя морфорегуляция

Действующие вещества Карамба® Турбо, метконазол и мепикватхлорид меньше зависят от неблагоприятных погодных условий, ведь работают уже от +5 и вместе способны еще и осуществлять морфорегуляторное влияние: контролировать рост надземной части растений рапса (чтобы не было перерастания и высота растений была одинаковой), влияет на развитие корневой системы, помогает сформировать оптимальную корневую шейку, что обеспечивает накопление сахаров для зимостойкости. Поэтому осенняя обработка посевов важна своим морфорегуляторным влиянием. Тогда растения не перерастают слишком осенью, удачно зимуют и хорошо восстанавливаются весной.

За несколько лет потребление рапса будет превышать его производство. Такие прогнозы дают эксперты USDA. А маркетологи прогнозируют рост рынка рапсового масла – до 36,5 миллиона долларов в 2023 году. Объясняют это увеличением населения в мире и соответственно, ростом спроса на продукты питания и энергоносители. Поэтому хороший урожай здорового рапса – залог хорошего заработка.

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