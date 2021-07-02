Украинский сахар – самый дорогой в мире: в чем причина

Цена на сахар в Украине снова стремительно выросла. Производители кондитерских изделий жалуются на то, что таких высоких цен на продукт нет нигде в мире.

Несмотря на принятые меры по снижению цен сахара, стоимость продукта в Украине почти вдвое выше, чем в Европе. В результате кондитерские изделия уже подорожали на 15 – 20%.

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Такая неблагоприятная ценовая ситуация связана с дефицитом сырья. По мнению президента ассоциации "Укркондпром" Александра Балдынюка, стабилизировать ее могли бы импортные поставки.

В течение уже 11 месяцев наша переработка получает сахар по самой высокой в мире цене. Стоимость сахара на Лондонской бирже упала до 432 долларов за тонну, в то время как в Украине цена выросла до более чем 780 долларов за тонну, – отметил он.

В прошлом сезоне производство сахара в Украине составило менее 1,2 миллиона тонн при потребности в 1,5 миллиона тонн. С учетом импорта, дефицит составляет 60 – 70 тысяч тонн.

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