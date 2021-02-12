Несмотря на наличие необходимых мощностей украинское предприятие почти не производит сухое картофельное пюре.

Дочернее предприятие "Левона С" несмотря на наличие оборудования для производства сухого картофельного пюре почти не выпускает этой продукции. Причина – высокая стоимость картофеля, который выращивает предприятие.

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Например, в 2019 году себестоимость картофеля в хозяйстве составляла в среднем 3,5-4 гривны/килограмм.

Но в последнее время мы почти не производим сухое картофельное пюре, потому что из-за высокой себестоимости картофеля оно не может конкурировать с тем же российским, – сказал директор ГП "Левона С" Василий Левицкий.

Две трети урожая предприятие продает и оставляет на семена, остальное –перерабатывает на модифицированный крахмал, который значительно дороже нативного.

Рыночная стоимость нативного крахмала – 21 гривна/килограмм, модифицированного –50 гривен/килограмм.

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