Украинское картофельное пюре проигрывает российскому из-за высокой себестоимости
Несмотря на наличие необходимых мощностей украинское предприятие почти не производит сухое картофельное пюре.
Источник:Плантатор
Дочернее предприятие "Левона С" несмотря на наличие оборудования для производства сухого картофельного пюре почти не выпускает этой продукции. Причина – высокая стоимость картофеля, который выращивает предприятие.
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Например, в 2019 году себестоимость картофеля в хозяйстве составляла в среднем 3,5-4 гривны/килограмм.
Но в последнее время мы почти не производим сухое картофельное пюре, потому что из-за высокой себестоимости картофеля оно не может конкурировать с тем же российским, – сказал директор ГП "Левона С" Василий Левицкий.
Две трети урожая предприятие продает и оставляет на семена, остальное –перерабатывает на модифицированный крахмал, который значительно дороже нативного.
Рыночная стоимость нативного крахмала – 21 гривна/килограмм, модифицированного –50 гривен/килограмм.
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