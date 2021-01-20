Вчені визначили, якими мікроелементами варто підживляти соняшник для найкращого врожаю.

Позакореневе підживлення посівів мікроелементами сприяє покращенню процесів засвоєння рослинами соняшнику азоту, фосфору та калію. Це створює передумови для формування високопродуктивного агроценозу, повідомляє The Ukrainian Farmer.

До теми Проєктуйте надврожай! Як правильно "збудувати" соняшник

За словами завідувача відділу селекції та насінництва гібридного соняшнику Селекційно-генетичного інституту Бориса Вареника, врожайність насіння соняшнику збільшується із застосуванням мікроелементів на 1,2-3,5 ц/га, або на 4,4-12,9%.

Найбільший вплив мають обробка рослин розчином бору й міді, перевищуючи фоновий варіант на 3,1-3,5 ц/га, або 11,5-12,9%, відповідно. Найменший вплив чинять марганець і молібден, – розповів науковець.

Він також додав, що на діаметр кошики, кількість насіння, масу насіння в кошику, масу 1000 насінин найбільше впливають мають цинк і мідь. На показники лушпинності найбільшу позитивну дію мають кобальт, цинк, марганець і мідь. На олійність насіння соняшнику відмічена максимальна позитивна дія кобальту, міді та цинку.

Як писав Агро 24, вчені визначили, які культури варто вирощувати у посуху.