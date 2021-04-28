По прогнозу ученых Национального научного центра "Институт аграрной экономики", валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году составит 70,7 миллиона тонн, что на 8,8% превысит показатель-2020 (65 миллионов тонн). Это будет второй по объемам производства зерна показатель за время независимости Украины после рекордного 2019-го, сообщил директор центра – академик НААН Юрий Лупенко.

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Каких культур соберут больше всего?

Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур состоится, в первую очередь, за счет достижения рекордных урожаев озимой пшеницы – на уровне 28,5 миллиона тонн и озимого ячменя – 3,95 миллиона тонн, а также увеличение с 29,8 миллиона тонн до 31,1 миллиона тонн урожая кукурузы на зерно, которая занимает наибольшую долю в украинском каравае, – сказал Лупенко.

Высокую долю в новом урожае сохранит и яровой ячмень. Но если в 2019 году производство этой культуры составила 5 миллионов тонн, а в прошлом году снизилось до 4,5, то в этом году ожидается дальнейшее уменьшение – до 4,4 миллионов тонн, отметил ученый.

Наиболее ощутимый рост

Объемы озимых зерновых вырастут наиболее ощутимо среди всех сельскохозяйственных культур – на 15,9% против 2020 года. При этом урожаи увеличатся по всем культурам – пшеница, рожь и ячмень. По яровым зерновым рост составит 3,1%, по зернобобовым – 8,7%.

Уменьшение урожая среди зерновых культур ожидается лишь по четырем основным культурам – по овсу (19,5%), просу (17,7%), рису (8,3%) и яровому ячменя (1,4%).

Положительная и отрицательная динамика производства продукции озимых культур будет достигнута за счет увеличения и уменьшения посевных площадей соответственно.

Оптимистический и пессимистический сценарии

Объемы валового сбора по зерновым культурам рассчитывались преимущественно по среднему сценарию, тогда как по оптимистическому сбор зерна может составить почти 80 миллионов тонн, а по пессимистическому – 67,7 миллиона тонн. Окончательный результат будет формироваться в зависимости от погодных условий года и, вполне вероятно, может увеличиться в пользу оптимистического прогноза, резюмирует Юрий Лупенко.