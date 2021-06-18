Ученые из Бостонского университета прогнозируют, что необратимое потепление климата может спровоцировать снижение мировой урожайности основных сельскохозяйственных культур.

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Согласно данным, к 2050 году урожайность упадет на 10%, а к концу 21 века стоит ожидать падения до 25%. Поэтому одной из основных целей для предотвращения глобальных потерь урожая является своеобразная адаптация АПК всех стран к изменяющимся условиям окружающей среды.

Основной причиной такого негативного влияния на урожай являются климатические изменения. Они более экстремальную жару и уменьшат количество осадков в основных регионах выращивания сельскохозяйственных культур.

Авторы исследования анализировали всемирную уязвимость четырех культур: кукурузы, риса, сои и пшеницы, на которые приходится 75% глобального потребления, к предстоящим изменениям температуры и режима осадков, вызванных сменой климата.

Ученым удалось найти новый способ переработки использованного пластика. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Ученые создали ванилин из использованных бутылок".