Урожайность агрокультур в мире снизится на 10%, – прогноз

Ученые определили, что к 2050 году аграриям следует ожидать уменьшения объемов урожая. Основной причиной этого станут климатические изменения.

Ученые из Бостонского университета прогнозируют, что необратимое потепление климата может спровоцировать снижение мировой урожайности основных сельскохозяйственных культур.

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Согласно данным, к 2050 году урожайность упадет на 10%, а к концу 21 века стоит ожидать падения до 25%. Поэтому одной из основных целей для предотвращения глобальных потерь урожая является своеобразная адаптация АПК всех стран к изменяющимся условиям окружающей среды.

Основной причиной такого негативного влияния на урожай являются климатические изменения. Они более экстремальную жару и уменьшат количество осадков в основных регионах выращивания сельскохозяйственных культур.

Авторы исследования анализировали всемирную уязвимость четырех культур: кукурузы, риса, сои и пшеницы, на которые приходится 75% глобального потребления, к предстоящим изменениям температуры и режима осадков, вызванных сменой климата.

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