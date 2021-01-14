Финские ученые пытаются создать вакцину, которая защитит от коронавируса норок и енотов. Первые результаты исследования Интересно Яблоки для экспорта: какие сорта наиболее перспективныедовольно положительные.

Ассоциация звероводов FIFUR инициировала разработку вакцины от COVID-19 для норок и финских енотов. Над препаратом уже работает исследовательская группа в Хельсинки.

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Вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19 – это не просто новое инфекционное заболевание, представляющее серьезную угрозу для здоровья человека. Необходимо предотвратить его распространение среди животных в сельском хозяйстве, меховой промышленности и дикой природе Финляндии, – рассказала глава группы разработчиков из Хельсинского университета Тарья Сирон.

Норки и еноты наиболее уязвимы к болезни, поэтому именно эти животные стали первыми претендентами на вакцинацию.

Как отметили ученые, предварительные результаты иммунизации в результате экспериментов с меховыми животными обнадеживают, поэтому есть большая надежда на получение нужного препарата в ближайшее время.

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