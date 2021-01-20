Этот красивый пейзаж вошел в топ-список лучших научных фотографий 2020 года по версии National Geographic.

Желтым светом сияет теплица на полуострове Рейкьянес в Исландии. В ней – 130 000 растений ячменя, которые растут на вулканической пемзе. Этот объект, как уверяют в National Geographic, видно даже из космоса.

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Компания Orf Genetics занимается выращиванием зерна генетически модифицированных растений, содержащих факторы роста человека. Этот продукт используют для изготовления косметических средств для омоложения кожи. А геотермальная энергия помогает поддерживать оптимальный для растений микроклимат.

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