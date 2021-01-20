Ця гарна світлина увійшла до чільного переліку найкращих наукових фотографій 2020 року за версією National Geographic.

Жовтим світлом сяє теплиця на півострові Рейк’янес в Ісландії. У ній – 130 000 рослин ячменю, що ростуть у вулканічній пемзі. Цей об’єкт, як запевняють у National Geographic, видно навіть з космосу.

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Компанія Orf Genetics займається вирощуванням зерна генетично модифікованих рослин, які містять фактори росту людини. Цей продукт використовують для виготовлення косметичних засобів для омолодження шкіри. А геотермальна енергія допомагає підтримувати оптимальний для рослин мікроклімат.

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